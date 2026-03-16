Nicaragua activa Plan Verano Seguro 2026 para Semana Santa

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) activó el Plan Verano Seguro 2026 para garantizar la protección de las familias nicaragüenses ante emergencias durante el verano y especialmente en el período de Semana Santa.

El plan contempla acciones de prevención, preparación y atención ante incendios forestales, accidentes de tránsito, sismos y fuertes oleajes que aumentan durante esta temporada.

La Co Dirección SINAPRED realizará una sesión virtual con los Comités Municipales, Departamentales y Regionales de Prevención de Desastres (COMUPRED, CODEPRED y CORPRED) el 18 de marzo para coordinar las acciones y protocolos que deben poner en práctica.

Verificación de centros recreativos costeros

Del 16 al 30 de marzo, equipos del SINAPRED visitarán centros recreativos en municipios costeros de alta relevancia para verificar el uso de medidas de prevención.

Los lugares incluyen San Rafael del Sur, León, RACCS, Diriamba, San Jorge, Tola, Chinandega, Corinto y El Viejo. Participarán secretarios políticos, alcaldías y técnicos de las Unidades Municipales de Gestión Integral del Riesgo.

Las autoridades verificarán el completamiento y funcionamiento de las brigadas municipales de primera respuesta a emergencias en todos los municipios costeros, con la participación de alcaldes, Defensa Civil, Cruz Blanca y Bomberos Unidos.

Puestos de mando en playas principales

Del 27 de marzo al 5 de abril funcionarán puestos de mando permanentes en las playas de Corinto, Las Peñitas, San Rafael del Sur, La Boquita-Casares, San Juan del Sur, Bilwi y Bluefields.

Estos puestos coordinarán la respuesta ante cualquier emergencia que se presente durante la afluencia masiva de veraneantes.

La CD-SINAPRED reforzará la vigilancia de incendios forestales, agropecuarios y malezas del 29 de marzo al 6 de abril, asegurando su atención oportuna con la participación de alcaldías, unidades de victoria urbanas y rurales, MARENA, MAG, Bomberos Unidos y Policía Nacional.

Medidas específicas en balnearios

En cada balneario se organizarán grupos de trabajo para atender situaciones que ameriten respuesta inmediata. Se definirán límites de playa y se dispondrá de brigadas de vigilancia permanente de los bañistas para ejecutar acciones de rescate, atención y traslado oportuno.

Cada negocio y espacio de recreación deberá contar con señalización de seguridad que incluya rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad y áreas de peligro. Además, todos los centros recreativos deberán disponer de medios de atención como botiquín, camilla y extintor.

Reportes diarios

Los puestos de mando municipales, departamentales y regionales vigilarán y brindarán dos reportes diarios de incidencias a las 12:00 del mediodía y 6:00 de la tarde.

La línea 100 articulará su funcionamiento con los puestos de mando de instituciones de primera respuesta del gobierno central para garantizar una atención coordinada de las emergencias durante todo el período vacacional.