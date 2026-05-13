Nica es asesinado en bochinche tras colisión en Cartago, Costa Rica

Francisco Granados López, de 33 años, es el ciudadano nicaraguense que ayer fue asesinado en una de las autopistas de Cartago, Costa Rica, al verse involucrado en una colisión de vehículo y luego una discusión.

Francisco Granados López, de 33 años, junto a su mamá

En cámaras de seguridad se ve que el pinolero Francisco Granados conducía un carro y al no guardar la distancia colisiona con una camioneta, lo que provoca que el conductor de este vehículo se baja y utiliza su celular para grabar el carro del nica.

Seguidamente el nica baja de su carro y empieza a discutir con el otro conductor y seguidamente se arma con una pedazo de madera y se dirige hacia la camioneta en forma amenazante mientras se da intercambio de palabras entre ellos.

El otro conductor al ver a Granados dirigirse hacia el con el pedazo de madera, rápidamente saca un arma que llevaba en la camioneta y le apunta para intimidarlo pero al ver que no se detiene le dispara en una pierna, hiriendo en la pierna derecha que le afectó la vena femoral, muriendo a los pocos minutos en el lugar debido al sangrado masivo.



