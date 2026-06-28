Detienen a furgoneros por trasladar nicaragüenses sin documentos en Costa Rica

La Policía de Fronteras de Costa Rica detuvo en Peñas Blancas, Guanacaste, a dos furgoneros señalados de trasladar a ciudadanas nicaragüenses sin documentos legales para ingresar al vecino país.

Menor nicaragüense viajaba sin documentos en tráiler

Uno de los capturados es un trailero salvadoreño de 40 años, quien presuntamente llevaba en el tráiler a una adolescente nicaragüense de 16 años.

De acuerdo con el reporte, la menor indicó que era pareja sentimental del conductor.

El caso fue remitido a los Tribunales de Justicia de Liberia, donde las autoridades deberán determinar la situación legal del hombre y las medidas de protección correspondientes para la adolescente.

En otro procedimiento, la Policía también detuvo a un furgonero nicaragüense que llevaba a dos mujeres nicaragüenses escondidas en el camarote del vehículo pesado.

Las mujeres tampoco portaban documentos migratorios, por lo que el conductor quedó detenido como presunto «coyote».

Ambos casos ocurrieron en la zona fronteriza de Peñas Blancas de La Cruz, uno de los principales puntos de ingreso entre Nicaragua y Costa Rica.