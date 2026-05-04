Mujer muere atropellada por camioneta en acera de vivienda en Somoto

La señora Lea Paola Arauz Larios, de 41 años, murió de forma inmediata al ser impactada por una camioneta en el sector número 5 de Somoto, Madriz, la mañana de este lunes.

Lea Paola Arauz muere arrollada por camioneta en Somoto

Cazadores de noticias informaron que la mujer estaba parada en la esquina de la casa del señor Tobías Alejandro Ordóñez cuando fue atropellada brutalmente por la camioneta cerrada marca Hyundai color blanco placas M 257 – 131.

Presuntamente, el accidente ocurrió cuando el conductor, José Ismael Sánchez López, de 45 años, hizo un giro brusco yendo a impactar a la infortunada a quien estrelló contra la verja de la puerta de una vivienda, la cual quedó retorcida.

Según pobladores, Lea Paola trabajaba como servidora pública y era muy conocida por ser hija de un personaje de Somoto a quien llaman “Beretta”.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar las investigaciones del fatal accidente.