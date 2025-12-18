Más de un millón 162 mil personas participaron en IV Ejercicio Nacional de Preparación para proteger la vida ante multiamenazas

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, informó este jueves que un millón 162 mil 235 protagonistas participaron en el IV Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida ante Situaciones Multiamenazas, poniendo en práctica y fortaleciendo las capacidades de respuesta y protección.

Ejercicio nacional en Nicaragua

La compañera Rosario detalló que 256 mil estudiantes participaron desde sus hogares durante el ejercicio, lo que demuestra que “hay una conciencia de riesgo, y también la necesidad de aprender a protegernos”.

Durante este ejercicio, se desarrollaron 7 mil 408 escenarios en 7 mil 335 barrios y comunidades de todo el país, donde se activaron 13 mil 544 brigadas de atención en primeros auxilios, búsqueda, salvamento y rescate, sofocación de incendios, atención psicosocial y protección de los medios de vida.

Entre las hipótesis de este IV Ejercicio estuvo un sismo de magnitud 7.5, localizado a 18 kilómetros de profundidad y a 43 kilómetros de Managua, frente a las costas de La Boquita, en Diriamba, Carazo.

También fue otra hipótesis, el ingreso de un sistema de baja presión en el Pacífico, que provoca acumulados de 40 a 70 milímetros en Chinandega, León, Carazo y Managua.

A nivel nacional las familias pusieron en práctica sus planes familiares y nuestras autoridades, ampliaron sus capacidades de respuesta con la comunicación y presencia con los CODEPRED y COMUPRED.

El cuerpo diplomático vivió el desarrollo de este ejercicio desde la sala de operaciones y vigilancia del SINAPRED, donde el ministro director, doctor Guillermo González, declaró la Alerta Roja en todo el país.



