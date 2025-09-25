Más de 2 millones de personas participaron en el III Ejercicio Nacional para Proteger la Vida ante Multiamenazas

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este jueves la amplia participación de las familias nicaragüenses en el III Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida, en todo el país.

La compañera Rosario detalló que en el ejercicio se contó con la participación de 2 millones 088 mil 908 protagonistas coordinados por el doctor Guillermo González, desde todas las instituciones que conforman el SINAPRED.

Añadió que la participación se realizó en 13,246 escenarios en 153 municipios, siendo los más relevantes en San Rafael del Norte, Wiwilí, Yalí, en Jinotega; Laguna de Perlas, Teustepe, El Realejo, Juigalpa, El Tuma-La Dalia, Matiguás, San Lorenzo, Nindirí y el Distrito V de Managua.

Además, mencionó a las 44 mil 365 brigadas, 274,631 brigadistas, 7,638 comunidades y barrios, comerciantes, visitantes de todos los mercados, centros comerciales y de recreación, alcaldías, zonas francas, cooperativas y las iglesias participando activamente en este ejercicio número tres de este año.

«Felicitamos al doctor Guillermo González, que trabaja cotidianamente, arduamente para organizar estos ejercicios, además, de mantener la organización necesaria para, a la hora de un evento que nos ponga en riesgo, saber responder con eficacia y defender la vida», concluyó.

