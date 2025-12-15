IV Ejercicio Nacional para proteger la vida en Nicaragua activará más de 7,900 escenarios

Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro frente a las costas de La Boquita, este jueves 18 de diciembre Nicaragua desarrollará el Cuarto Ejercicio Nacional de Preparación ante Situaciones Multiamenaza del 2025, orientado a fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Ejercicio nacional multiamenaza en Nicaragua 2025

El doctor Guillermo González, ministro asesor del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), informó que se espera la participación activa de 856 mil personas en todo el país, así como la instalación de 7,931 escenarios, en los que se simularán diversas situaciones de emergencia.

«Durante el ejercicio que iniciará a las 10 de la mañana de este jueves 18 de diciembre, se pondrán en práctica planes de evacuación, atención inmediata, organización comunitaria y protección de la vida, involucrando a familias, comunidades, instituciones del Gobierno Sandinista y brigadas organizadas» detalló el Doctor Guillermo González.