Copresidentes de Nicaragua encabezan acto en conmemoración del 46 aniversario del Ministerio del Interior

Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, encabezan el acto central de conmemoración del 46 aniversario de fundación del Ministerio del Interior, MINT.

En el acto que se realiza en la Plaza de los Héroes, en la Avenida de Bolívar Chávez, participan autoridades del Ministerio del Interior, Cojefatura de las Fuerzas Policiales, Ministerio de Defensa, entre otros miembros del gabinete de gobierno.

Además, este 8 de noviembre se recuerda al Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador, que se conmemora el 49 aniversario de su paso a la inmortalidad.

Asiste la compañera María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, Comisionado General Luis Cañas Novoa, viceministro del Interior, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, Coronel General, Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Coronel General Marvin Elías Corrales, Inspector General del Ejército de Nicaragua.

Primer Comisionado General Francisco Díaz Madriz, jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, Comisionado General Juan Victoriano Ruiz, jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, doctor Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, también el Embajador de la República Popular China, Qu Yuhui.

Compañera viceministra del Ministerio del Interior, Carla Eugenia Salinas García. Además, acompañan la actividad la compañera Brenda Isabel Rocha Chacón, magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, compañera Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de Justicia, compañero Marvin Aguilar García, magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y compañera Reyna Rueda Alvarado, alcaldesa de la ciudad de Managua.

Miembros del gabinete de gobierno, miembros de la jefatura Nacional del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Ministerio del interior, funcionarios y funcionarias de la Controlaría General de la República y Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, compañeros y compañeras miembros del Consejo Nacional de Rectores, bloques representativos del Ministerio del Interior.

En el acto se llevó a cabo el ascenso de comisionados y comisionadas generales del Ministerio del Interior. Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República, dio lectura al Acuerdo Presidencial N°. 169-2025, mediante el cual se otorgan los ascensos.

(ASCENDER AL GRADO DE COMISIONADOS Y COMISIONADAS GENERALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA)

ACUERDO PRESIDENCIAL N°. 169-2025, aprobado el 17 de octubre de 2025

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 193 del 17 de octubre de 2025

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

ACUERDO PRESIDENCIAL No. 169-2025

La Presidencia de la República de Nicaragua, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO

Que el artículo 120 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que, la Presidencia de la República es la Jefatura Suprema del Ministerio del Interior y conforme el artículo 125 numeral 10, es atribución de la Presidencia de la República, otorgar los grados de Comisionadas y Comisionados Generales.

II

Que la Ministra del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, con fundamento en el artículo 2 de la Ley No. 1183, Ley que Establece la Jerarquía de Grados en las Direcciones Generales del Ministerio del Interior; mediante Acuerdo Ministerial No. 12-2025, del dieciséis de octubre del año dos mil veinticinco, propuso a la Presidencia de la República los ascensos en grado de Comisionadas y Comisionados Generales, para fortalecer el mando institucional del Ministerio del Interior.

III

La Presidencia de la República reconociendo los méritos de compañeros y compañeras integrantes de nuestro Ministerio del Interior, leales, firmes, destacados en el servicio a nuestro pueblo, que trabajan sirviendo con abnegación y compromiso para las Familias nicaragüenses y ciudadanos de otras nacionalidades, garantizando la Seguridad ciudadana.

POR TANTO,

En uso de las facultades que les confiere la Constitución Política y la Ley No. 1183, Ley que Establece la Jerarquía de Grados en las Direcciones Generales del Ministerio del Interior.

ACUERDAN

Artículo 1. Ascender al Grado de Comisionados y Comisionadas Generales a las compañeras y los Compañeros:

1. Julio Guillermo Orozco.

2. Ramón Mercedes Landero Pichardo.

3. Juan Emilio Rivas Benites.

4. Lilliam Margarita Flores.

5. Maribel de la Cruz Medina Flores.

6. Kathia Melania Barberena Jácamo.

Artículo 2. Comuníquese el presente Acuerdo a las y los Comisionados Generales ascendidos y a todas las autoridades que deban conocerlos para sus efectos legales.

Artículo 3. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día diecisiete de octubre del año dos mil veinticinco. Daniel Ortega Saavedra, Co-Presidente de la República de Nicaragua. Rosario Murillo Zambrana, Co-Presidenta de la República de Nicaragua.