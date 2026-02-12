Congresistas estadounidenses piden multar y «encerrar» a Bad Bunny por su ‘show’ en el Super Bowl

En EE.UU., congresistas del Partido Republicano rechazaron la actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, y solicitaron que se apliquen sanciones al artista, a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la NBC, el canal que transmitió el evento.

El miembro de la Cámara de Representantes Randy Fine, pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) multar y «encerrar» al artista, cuyo ‘show’ calificó de «repugnante» e «ilegal» por, supuestamente, usar lenguaje inapropiado.

El republicano dijo que enviarían una carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, para «pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y Bad Bunny». «Enciérrenlos», concluye su mensaje.

El espectáculo que ofreció Bad Bunny este domingo en el medio tiempo del Super Bowl, duró poco más de 13 minutos y estuvo cargado de mensajes, símbolos y contó con las actuaciones inesperadas de Lady Gaga y del puertorriqueño Ricky Martin como invitados.

También con cameos del actor de origen chileno Pedro Pascal, la rapera de familia dominicana Cardi B y la cantante colombiana Karol G, a quienes se pudo ver bailando en el porche de la famosa «casita» del artista, un elemento habitual en sus espectáculos que simula una casa tradicional puertorriqueña.

Transportándose a través de escenarios que aludían a la historia y la cultura latinoamericana, como una plantación de caña de azúcar y su ya icónico par de sillas plásticas a la sombra de un árbol de plátano, el boricua interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, entre ellos «Tití me preguntó», «El apagón«, y «NUEVAYoL«.

Había grandes expectativas sobre si su presentación incluiría mensajes contra el gobierno de Trump y sus políticas de migración, dado que el artista se ha pronunciado abiertamente al respecto en otras ocasiones.

En el Super Bowl, sin embargo, decidió dar un mensaje de unidad y celebración, pero hablando en español y reiterando que América no es un país sino un continente.

«Nunca dejé de creer en mí»

Un niño con un Grammy en las manos junto a un televisor en el que se ve el momento en que Bad Bunny recibió el premio.

«Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y, si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX, es porque nunca dejé de creer en mí», dijo durante su presentación. «Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme», añadió.

El valor cultural de lo cotidiano

El show de medio tiempo del Super Bowl se suele caracterizar por su sofisticada producción y alta tecnología. No es fácil sorprender, y el camino inusual que tomó Benito para hacerlo fue darles protagonismo a las imágenes de la vida cotidiana en Puerto Rico, tal como lo hace su último álbum y su gira mundial en curso.

Los apagones y la gentrificación en Puerto Rico

El show de Benito dejó claro que su música no es solo perreo, sino que también denuncia los problemas que aquejan a Puerto Rico.

A este mensaje se agregó Ricky Martin, simbólico por ser uno de los artistas boricuas que precedió a Bad Bunny en la conquista del mercado angloparlante, cantó un fragmento de «LO QUE LE PASÓ A HAWAii».

América es un continente y no un país

Hacia el final del espectáculo, Bad Bunny pronunció la famosa frase God bless America («Dios bendiga a América»), que se ha usado como eslógan patriótico de los estadounidenses desde hace más de un siglo.

Sin embargo, aclaró a continuación que se refería a todo el continente americano y nombró de sur a norte a cada uno de los países que lo conforman, mientras realizaban un desfile de banderas.

Se rehusó a hablar en inglés

Desde el primer momento del espectáculo, quedó claro que, como toda su música, el show de Benito sería completamente en español.

«Benito Antonio Martínez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón«, se leyó en las pantallas.