Comunicador venezolano Abraham Istillarte llega a Nicaragua para nuevo intercambio con medios sandinistas

Anoche, Nicaragua recibió al comunicador venezolano Abraham Istillarte, en un gesto que reafirma los lazos de hermandad entre ambas naciones.

Durante su estadía en el país, el compañero Istillarte participará en una serie de encuentros, talleres, seminarios y capacitaciones.

Estas actividades se enfocarán en el intercambio de experiencias con los comunicadores sandinistas.

Participarán en estos eventos representantes de los Medios del Poder Ciudadano, la Red de Jóvenes Comunicadores de JS19J, estudiantes universitarios, Unidades de Victorias, instituciones del Buen Gobierno y las alcaldías Sandinistas.

A su llegada, el compañero Daniel Edmundo Ortega, le transmitió un saludo fraterno de parte de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y del pueblo nicaragüense.

Este saludo está dirigido al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro Moros, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gobierno Bolivariano y al pueblo venezolano.

La visita busca fortalecer la comunicación y lazos entre los pueblos hermanos, continuando el legado de los libertadores de la región.