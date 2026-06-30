Noruega elimina a Costa de Marfil y espera a Brasil en Octavos

La selección de Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a la cinco veces campeona selección de Brasil.

Noruega elimina a Costa de Marfil

En el encuentro ante los africanos, por la selección de Noruega marcaron goles Antonio Nusa y Erling Haaland en el minuto 86.

En los octavos de final de la Copa del Mundo Noruega se enfrenta el domingo a las dos de la tarde a la selección de Brasil en un duelo de titanes, que será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.

El miércoles a las 10 de la mañana siempre en los dieciseisavos de final, Inglaterra jugará ante la República Democrática del Congo; a las dos de la tarde, Bélgica se enfrentará a Senegal y a las seis de la tarde Estados Unidos jugará con Bosnia y Herzegovina.

El jueves a la una de la tarde España enfrenta a Austria; a las cinco Portugal se enfrenta a Croacia y cierran la jornada a las 9 de la noche Suiza ante Argelia.

Para el viernes a mediodía, Australia jugará contra Egipto; a las cuatro de la tarde Argentina enfrenta a Cabo Verde y Colombia jugará ante Ghana a las 7:30 de la noche.

Dieciseisavos Finalizado Costa de Marfil Diallo 🟨 0 · 🟥 0 1-2 Noruega Nusa Haaland 🟨 1 · 🟥 0 Finalizado AT&T Stadium Momentos clave 39' Gol Noruega · Nusa 45' Tarjeta amarilla Noruega · Nusa 74' Gol Costa de Marfil · Diallo 86' Gol Noruega · Haaland



