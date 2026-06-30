Nicaragüense desaparece junto a su esposo en Venezuela

La nicaragüense Reyna Isabel Balladares Chavarría, de 38 años, desapareció tras los terremotos ocurridos en Venezuela, la tarde del pasado 24 de junio.

La nicaragüense Reyna Isabel Balladares Chavarria y su esposo Carlos Alexander Guitérrez Olivares

La compatriota estaba de vacaciones con su esposo venezolano Carlos Alexander Gutiérrez Olivares, cuando fueron sorprendidos por los sismos.

Reyna Balladares estaba con su pareja y el hijo de este, Jesús Gutiérrez, en el cuarto piso del edificio Residencia Auro, en Caraballeda, estado de La Guaira.

En la habitación había tres personas más, entre ellos otro niño, quienes también desaparecieron al desplomarse el edificio de ocho plantas.

De acuerdo con algunos reportes, al edificio colapsado aún no han llegado equipos de rescate y se presume que entre los escombros hay personas vivas.

El edificio colapsado donde se encontraba la nicaragüense en Venezuela

La pinolera tiene como seña un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda «Mi madre es mi ángel del cielo», y mide 1 metro con 60 centímetros de estatura.

Sus familiares en Managua están desesperados y pidieron que si alguien tiene noticias de Reyna favor se la comuniquen al celular 505-8632-8731.

Khaterine Balladares, familiar de Reyna, también está solicitando ayuda económica para poder viajar a Venezuela a buscarla personalmente.