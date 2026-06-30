Un niño de 12 años identificado como Carlos Miguel Colmenares fue rescatado con vida tras permanecer cinco días atrapado entre los escombros de un edificio residencial en la parroquia Macuto, municipio Vargas, en el estado La Guaira.

El hallazgo, calificado como uno de los más esperanzadores desde los terremotos que devastaron varias regiones de Venezuela, reanimó la fe de los equipos de rescate y de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

El operativo fue ejecutado por el equipo Usar ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito, en coordinación con especialistas de República Dominicana. Fueron horas de intensa labor bajo los escombros, en medio de la incertidumbre y el agotamiento físico, hasta que finalmente lograron localizar al menor.

Las imágenes del rescate conmovieron al país. Tras una minuciosa extracción, Carlos fue colocado en una camilla rígida mientras decenas de personas que seguían el operativo con cautela, pero emocionados por el hallazgo.

El rescate de Carlos se produce en un contexto de dolor y destrucción. Según el más reciente reporte oficial del Gobierno bolivariano, los terremotos que azotaron a Venezuela han dejado un saldo de 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y cuantiosos daños materiales en varias regiones del país. Equipos de rescate nacionales e internacionales continúan desplegados en las zonas más afectadas, en una carrera contra el tiempo para localizar a más sobrevivientes.