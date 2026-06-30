Vacaciones escolares inician 6 de julio

Los estudiantes de educación inicial, primaria y secundarias de todo el país iniciaran el próximo 6 de julio las vacaciones semestrales de acuerdo con el Calendario Escolar 2026 del Ministerio de Educación (MINED), y reanudaran sus clases del segundo semestre el martes 21 de julio.

El calendario oficial establece que el segundo corte evaluativo finalizará el 4 de julio, dando paso al receso intersemestral.

Durante la primera semana de vacaciones, del 6 al 12 de julio.

Posteriormente, del 13 al 17 de julio, el personal docente participará en la Segunda Jornada Pedagógica de Capacitación y Actualización, previa al reinicio de las clases.

Para los estudiantes de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo y Educación de Adultos, el segundo semestre comenzará el 25 de julio, según lo establecido por el MINED.