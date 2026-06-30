Nuevo balance: Venezuela confirma 1,943 muertos por doble terremoto

El panorama tras el desastre natural en Venezuela es cada vez más crítico. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo y desgarrador balance oficial sobre los daños causados por el doblete sísmico que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio.

Hasta el momento, las autoridades confirman un total de 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, convirtiendo los movimientos telúricos en una de las mayores tragedias de la historia reciente de Venezuela.

Magnitud del desastre y damnificados

El impacto de los sismos consecutivos no solo se mide en la pérdida de vidas humanas, sino también en el devastador saldo material y social que enfrentan miles de hogares. Según los datos provistos por el jefe del Parlamento, la emergencia ha dejado: