Hombre ingiere veneno frente a canal de televisión en Managua

Un ciudadano hasta el momento no identificado se tomó un frasco del veneno mata insectos conocido como Cipermetrina, presuntamente agobiado por un problema de propiedad que no ha podido resolver.

El desconocido según el cazador de noticias José Dávila, de unos 58 años, alto, de tez clara, que vestía pantalón blue jeans, camiseta polo amarilla y zapatillas blancas, tomó el veneno cuando estaba de la mansión Teodolinda dos cuadras al oeste.

En ese lugar el hombre manifestó a personas que estaban en el lugar que no podía resolver un presunto problema de propiedad, seguidamente se sentó en una banca y luego tragó el veneno.

Frasco de Cipermetrina

A los minutos el hombre se quitó la ropa y se puso hacer sus necesidades fisiológica ante la mirada atónita de los transeúnte.

Ante la situación fue llamada la policía que al llegar al lugar y ver que el hombre ya presentaban los primeros síntomas de envenenamiento lo llevaron al hospital Fernando Vélez Páiz, donde fue ingresado con pronósticos reservados.