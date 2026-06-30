Matan a balazos a joven en Nueva Guinea

Por motivos desconocidos, el ciudadano Alexander Gabriel Torres Campos, de 30 años fue asesinado de múltiples balazos a manos de desconocidos, la noche de este lunes.

El crimen se registró en la comunidad La Esperanza de la ciudad de Nueva Guinea, en el Caribe Sur, de nuestro país.

Pobladores de la zona asombrados ppr el hecho de sangre, comentaban que ese tipo de crimenes se dan por pasada de cuentas o por tener amoríos prohibidos.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del homicidio se movilizaron al lugar para investigar el móvil del crimen y la identidad y paradero de los asesinos.