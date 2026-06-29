Paraguay con histórica eliminación sobre Alemania en el Mundial

La selección de Paraguay consiguió una victoria histórica frente a Alemania en la tanda de penales, tras un partido cerrado que terminó igualado en el tiempo reglamentario. El conjunto guaraní mostró orden defensivo y disciplina táctica, neutralizando los intentos ofensivos alemanes y llevando el encuentro a la definición desde los once pasos.ç

En la tanda, Paraguay se mostró más certero: convirtió sus lanzamientos con seguridad, mientras que el arquero paraguayo detuvo un disparo clave que inclinó la balanza. Alemania, tradicionalmente fuerte en estas instancias, falló en momentos decisivos y quedó sorprendida por la eficacia y temple de los sudamericanos.

El resultado final fue un triunfo paraguayo por 5-3 en penales, un marcador que reflejó la sangre fría de sus ejecutores y la figura del guardameta como héroe. Esta victoria no solo eliminó a una potencia mundial, sino que también se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y en una de las gestas más recordadas del fútbol paraguayo.