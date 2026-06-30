Bus cae en puente Moa: 42 heridos en Boaco

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el puente Moa, sector de Santa Fe, en la comunidad de Santa Elisa, municipio de Boaco, cuando un bus repleto de pasajeros cayó al cauce dejando a 42 personas lesionadas.

Accidente de autobús en Boaco deja decenas de lesionados

Cazadores de noticias informaron que el bus de transporte colectivo cubría la ruta Boaco–La Vega, cuando al pasar por el estrecho puente se precipitó al cauce de unos tres metros quedando con las llantas hacía arriba.

La pasajera Dulce María Pérez, dijo que todo ocurrió en segundos y fue tal el susto cuando el bus cayó al vacío…«Yo me asusté, se me fue el alma. Mi hermanito venía parado en la parte de atrás y fue de los que resultó golpeado, en la columna. Yo venía sentada adelante y gracias a Dios solo tengo algunos golpes. Es la primera vez que vivo un accidente así”.

Lugareños fueron los primeros en auxiliar a los pasajeros en tanto hicieron el llamado a la policía y Cruz Blanca.

Autobús cae de estrecho puente en comundiad de Boaco #Nicaragua 42 pasajeros fueron rescatados pic.twitter.com/ncEyDCocvy — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 30, 2026

Algunos de los lesionados fueron llevados en vehículos particulares y otros por la Cruz Blanca y bomberos que llegaron a los minutos al centro asistencial de la zona.

Se conoce que al menos 30 de los lesionados fueron llevados al Hospital José Nieborowski de Boaco, de los que 14 quedaron ingresados en observación, otro dos seis en sala de cirugía.

La policía de tránsito realiza las investigaciones para determinar las causas que provocaron el accidente de tránsito.