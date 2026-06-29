Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a octavos del Mundial

La selección de Marruecos escribió una nueva página dorada en su historia futbolística al vencer a Países Bajos en la tanda de penales por 3-2, clasificándose así a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro fue intenso y equilibrado, pero se definió en la lotería de los once pasos, donde el guardameta Bono se convirtió en héroe al detener el disparo de Summerville. El gol decisivo llegó de los pies de Saibari, quien selló la clasificación marroquí y desató la euforia de sus aficionados.

Con este triunfo, Marruecos se asegura un lugar entre las mejores 16 selecciones del torneo y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando. En la siguiente fase, los Leones del Atlas se medirán ante Canadá el sábado a las once de la mañana, en un duelo que promete intensidad y emoción. El ganador de este choque se quedará con el boleto a los cuartos de final, donde la presión y la gloria estarán en juego.

Este resultado reafirma el crecimiento del fútbol marroquí y su capacidad para competir de igual a igual contra potencias europeas. La actuación de Bono y la sangre fría de Saibari en el momento decisivo son símbolos de un equipo que combina talento, carácter y determinación, y que ahora sueña con seguir haciendo historia en el Mundial.