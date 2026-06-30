Jovencita de 16 años acaba con su vida en Somoto

Una adolescente de apellidos Espinoza Bejarano, de 16 años, se privó de su vida anoche, mediante la asfixia mecánica mientras se encontraba sola en su casa.

El lamentable hecho sucedió en el barrio Juan Carlos Espinoza, de Somoto, Madriz.

Según Cazadores de noticias, la jovencita fue encontrada por allegados, colgada con un mecate del techo de la vivienda.

La muchacha cursaba tercer año de secundaria en el Instituto Augusto Salinas Pinell y se desconocen las razones que la empujaron a tomar la fatal decisión.

Sus funerales serán realizados hoy martes en el cementerio municipal de Somoto.

