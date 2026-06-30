Niño de 2 años continúa grave tras choque en semáforos La Mascota

El accidente ocurrió la mañana del domingo, cuando un niño de dos años era llevado de emergencia por su padre y un tío en una moto al hospital La Mascota y fueron impactados por una camioneta conducida a exceso de velocidad.

Brutal accidente en los semáforos de El Hospital del Niño

El accidente ocurrió en los conocidos semáforos de La Mascota en la pista del mercado Roberto Huembes a la pista de Rubenia.

Doña Rosa Mercado, abuela del niño y madre de uno de los lesionados, relató que todo ocurrió cuando trasladaban de emergencia al menor hacia el Hospital Infantil luego de que presentara convulsiones en su vivienda.

Agregando que en el recorrido es que su nieto, su hijo y su sobrino fueron impactados por la camioneta cuyo conductor no se detuvo y continuo su marcha.

“Es lamentable ver cómo ese hombre dejó tirados a mi nietecito de apenas dos años, a mi hijo y a mi sobrino, como si fueran un animales. Yo le exijo a las autoridades que hagan justicia”, expresó doña Rosa Mercado.

Se conoce que la policía logró capturar minutos después del accidente al conductor de la camioneta y a un acompañante los que presuntamente andaban en estado de ebriedad y huyeron hasta el patio de una vivienda en el sector de Ciudad Belén.

En tanto el niño continua ingresado en condición delicada en el hospital La Mascota, mientras su padre y su tío fueron llevados ayer en silla de ruedas al Instituto de Medicina Legal, para la valoración de sus lesiones para la respectiva investigación del accidente.