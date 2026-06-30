Nicaragua enfrentará al Municipal Liberia de Costa Rica en amistoso

La Selección de Nicaragua sostendrá este miércoles un partido amistoso frente al Municipal Liberia, equipo de la primera división de Costa Rica.

Amistoso entre Selección Nacional de Nicaragua y Municipal Liberia en el Estadio Miguel Chocorron Buitrago

El encuentro está programado a las 9:00 de la mañana en el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, en Managua, y representa una oportunidad de fogueo internacional para el conjunto pinolero, que busca fortalecer su ritmo competitivo bajo la dirección de su nuevo técnico Juan Cruz Real.

Por su parte, Municipal Liberia llega como un rival exigente, con experiencia en el balompié costarricense, lo que permitirá medir el nivel de la selección nacional en un contexto de preparación.

Las autoridades de la federación informaron que no hay acceso para los aficionados para este partido.

