Ismael Munguía se corona campeón de bateo con 368 puntos en República Dominicana

El nicaragüense Ismael Munguía, cerró el 2025, siendo el campeón de bateo de la mejor liga invernal de béisbol en República Dominicana, con un promedio de 368 puntos.

Ismael Munguía, campeón de bateo 2025 en Dominicana

Al servicio de las Estrellas Orientales, el nica tuvo 50 hits, dos triples, cinco dobles, además de anotar 21 carreras y registrar 16 carreras impulsadas, para ser el mejor de la Liga.

Munguía también fue líder en porcentaje sobre las bases con .470, y con sus 50 imparables se convirtió en el primero en alcanzar esas cifras en el béisbol invernal.

Ismael es el segundo nicaragüense en quedar campeón de bateo de una Liga Invernal. Antes lo hizo el costeño David Green, en 1981 con los Yaquis de Ciudad Obregón, México.

