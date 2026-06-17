Cristiano Ronaldo y Portugal se duermen y Congo saca empate 1-1 en el Mundial

Comandados por Cristiano Ronaldo, la escuadra lusitana buscó su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026, pero sin éxito.

Portugal tuvo una gris presentación en la Copa del Mundo 2026 en donde se enfrentó a la República Demorática del Congo en donde empataron a un gol de forma sorpresiva.

La escuadra europea no tardó mucho en abrir el cerrojo del equipo africano, ya que al minuto 6 de juego, Pedro Neto sorprendió por la banda izquierda y mandó un servicio preciso a primer poste, para que Joao Neves apareciera y rematara de cabeza para mandar la redonda al fondo de las redes.

Sin embargo, en tiempo de compensación del primer tiempo, el Congo sorprendió a todos al aprovechar una jugada prefabricada que terminó con un centro a segundo poste para que Wissa apareciera solo y rematara de cabeza en el área chica para emparejar la pizarra.

Para el segundo tiempo, el VAR invalidó, correctamente, un gol de Joao Cancelo que se sumó al ataque y remató de forma espectacular con una especie de chilena, pero tras ser revisada la jugada con la tecnología se confirmó que estaba ligeramente adelantado.

El segundo partido de Cristiano Ronaldo y los lusitanos en esta Copa del Mundo 2026 será contra Uzbekistán el martes 23 de junio en la cancha del Estadio de Houston como parte de las actividades del grupo K, mientras que el Congo se enfrentará a Colombia ese mismo día.