Joven sufre lesiones graves al impactar en moto contra vehículo estacionado en Estelí

Con lesiones de consideración en distintas partes resultó Yoiner Francisco Morales, de 21 años, al impactar la motocicleta que conducía, contra la parte trasera lateral izquierda de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía, en el barrio Oscar Arnulfo Romero de la Ciudad de Estelí.

Yoiner Francisco Morales resultó lesionado en un accidente de tránsito

Cazadores de noticias informaron que Yoiner Francisco transitaba la noche del sábado en su “Cabra Mecánica”, a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, cuando perdió el control estrellándose contra el carro, saliendo proyectado hasta impactar contra el adoquinado.

“Fue tremendo golpe que pegó en vehículo y que le dé gracias a Dios que el casco le salvó la vida, pero no entiendo por qué no hacen caso estos jóvenes, no les interesa sus vidas, circulan en esas motos como locos y estas son las consecuencias” dijo Halmar Ramírez, testigo del accidente.

Técnicos de emergencia de los Bomberos brindaron atención pre hospitalaria al joven a quien luego trasladaron a un centro asistencial.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones y determinar la circunstancia en que ocurrió el accidente.