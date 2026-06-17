Dantos y Bóer se enfrentan en nueva edición del Duelo Capitalino en el Pomares

Los dos equipos de la capital se preparan para paralizar las tribunas en una emocionante jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez (Pomares 2026).

Pomares 2026 fija Duelo Capitalino en Managua

La maquinaria roja de los Dantos y la tribu de los Indios del Bóer protagonizarán el esperado «Duelo Capitalino» durante el próximo fin de semana.

De acuerdo con la programación oficial, la serie deportiva arrancará el sábado 20 de junio, fecha en la que el primer encuentro está programado para iniciar a las 3:00 PM.

La acción sobre el diamante continuará al día siguiente, domingo 21 de junio, con el desarrollo del segundo partido de la jornada a partir de las 11:00 AM.

El escenario designado para albergar este clásico del béisbol nicaragüense será el Estadio Nacional Soberanía, en Managua.

Bajo la temática «Hasta home con papá», se extiende la invitación para que las familias y la fanaticada asistan a respaldar a sus equipos.