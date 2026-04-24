MARENA fortalece brigadas contra incendios en Teustepe

En un esfuerzo conjunto por preservar el patrimonio natural, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA), realizó la entrega de equipamiento especializado a las brigadas contraincendios del municipio de Teustepe.

Teustepe recibe equipos vitales vs. incendios forestales

Esta iniciativa, coordinada con la Alcaldía de Boaco, busca optimizar la capacidad de respuesta ante siniestros que amenacen la biodiversidad de la zona.

El kit de herramientas entregado a los brigadistas incluye bombas mochila, cascos, guantes, gafas de protección y herramientas de mano como palas, azadones y machetes.

Este equipamiento es vital para el resguardo de los bosques locales y áreas críticas como la Reserva Natural Cerro Cumaica – Cerro Alegre.

Como parte de esta estrategia integral, las autoridades anunciaron el monitoreo diario de puntos de calor y la restauración de 1,243 hectáreas que resultaron afectadas por incendios en periodos anteriores.

La actividad contó con la participación de 85 protagonistas, entre los que destacan miembros de las brigadas comunitarias, jóvenes de la Juventud Sandinista y representantes de instituciones como el MINSA, MINED, la Policía Nacional y los Bomberos del Ministerio del Interior.

Esta movilización refleja la sólida articulación estatal para enfrentar emergencias ambientales de manera oportuna y eficiente.

Con estas acciones, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la prevención de incendios forestales y agropecuarios, así como con la lucha contra el cambio climático.

