Comerciantes celebran 45 años de fundación del Mercado Iván Montenegro

Con un hermoso pastel y un exquisito arroz a la valenciana, comerciantes del mercado Iván Montenegro, celebraron este viernes el 45 aniversario de fundación de uno de los centros de compra más importantes de la capital.

Mercado Iván Montenegro celebra 45 años de éxitos en Managua

Ubicado en el Distrito VII de Managua, este el Iván, es un punto clave donde las familias encuentran desde productos básicos y alimentos frescos hasta electrodomésticos, repuestos, artículos ferreteros y una amplia oferta de lácteos, especialmente queso a precios solidarios.

“Antes éramos pocas las vendedoras, ahora el mercado ha crecido bastante y aquí se consigue de todo”, expresó la señora Estelvina Chávez, una de las comerciantes fundadoras del Iván Montenegro.

Por su parte, la compañera Anielka Ramírez, Gerente de COMMEMA en el mercado Iván Montenegro, detalló que el populoso centro tiene más de 1,200 tramos en los que diariamente laboran más de 2 mil comerciantes entre fijos y eventuales.

El mercado Iván Montenegro fue fundado en honor al Comandante Revolucionario, el 20 de abril de 1981 y, a lo largo de más de cuatro décadas, se ha convertido en un punto de referencia para las familias que viajan desde diferentes puntos para aprovechar las promociones, descuentos y calidad de los productos que ofertan los vendedores.