Más de 1,500 personas disfrutan del Desafío Extremo en las Playas de San Jorge

En un esfuerzo coordinado con el Movimiento Deportivo Alexis Argüello y la Alcaldía Municipal de San Jorge, Rivas, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), celebró con éxito el evento deportivo “Desafío Extremo”.

Desafío Extremo en San Jorge, Rivas: Adrenalina y turismo

La actividad, realizada el sábado, congregó a más de 1,500 visitantes en la costa del Lago Cocibolca, quienes se reunieron para presenciar una jornada de adrenalina y destreza física.

La competencia contó con la participación de 130 atletas de ambos sexos, organizados en equipos de cuatro integrantes.

Los protagonistas debieron superar un exigente circuito de 18 obstáculos diseñados para poner a prueba su resistencia y trabajo en equipo.

El evento promovió el deporte, y también dinamizó el turismo local y la recreación sana entre los asistentes.

En reconocimiento al esfuerzo de los deportistas, el INTUR entregó premios en efectivo a los primeros tres lugares de las categorías femenina y masculina.

Los máximos ganadores fueron Luisa Tijerino y José Jiménez, quienes recibieron 14,000 córdobas por el primer lugar; seguidos por Irishell Villareal y Yeskar Jarquín con 10,000 córdobas; mientras que el tercer puesto fue para Darling Gutiérrez y Zeikil Pérez, con un premio de 5,000 córdobas.

Al concluir el reto físico, el ambiente festivo se trasladó al escenario principal, donde las familias disfrutaron de la música y el ritmo del promotor cultural caribeño Anthony Matthew y sus bailarinas.

Con esta iniciativa, las instituciones reafirmaron su compromiso de seguir impulsando eventos que combinen el talento deportivo con el sano esparcimiento en los destinos turísticos más emblemáticos de Nicaragua.

