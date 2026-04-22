Managua se apunta a erradicar los botaderos ilegales de basura

En saludo a la Madre Tierra, se lanzó en la ciudad de Managua, la Estrategia de Responsabilidad compartida para la gestión de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir botaderos ilegales de basura.

Managua: Amplia Estrategia para Poner Fin a Basura Ilegal

La alcaldesa Reyna Rueda, destacó que esta tarea es parte de la campaña “Vivir Limpio, Bonito y Bien”, participan en la estrategia 21 universidades públicas y privadas con la coordinación de la Alcaldía y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

También, los estudiantes recorrerán los barrios llevando conciencia ambiental casa a casa, mientras se impulsan acciones para eliminar botaderos ilegales en toda Managua.

