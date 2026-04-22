Managua se apunta a erradicar los botaderos ilegales de basura
En saludo a la Madre Tierra, se lanzó en la ciudad de Managua, la Estrategia de Responsabilidad compartida para la gestión de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir botaderos ilegales de basura.
La alcaldesa Reyna Rueda, destacó que esta tarea es parte de la campaña “Vivir Limpio, Bonito y Bien”, participan en la estrategia 21 universidades públicas y privadas con la coordinación de la Alcaldía y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.
También, los estudiantes recorrerán los barrios llevando conciencia ambiental casa a casa, mientras se impulsan acciones para eliminar botaderos ilegales en toda Managua.