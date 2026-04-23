Avanza 70% obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en San Dionisio

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitario (ENACAL), en Alianza con la Alcaldía de San Dionisio, Matagalpa y familias protagonistas, ejecuta el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en esa ciudad.

ENACAL: Gran proyecto de agua para San Dionisio, Matagalpa

Las obras en ejecución incluyen: Instalación de 9 kilómetros de tuberías, construcción de captación de agua en Río La Cañada, adquisición e instalación de Planta Potabilizadora y electrificación.

Se prevé que las obras que mejoraran la continuidad del servicio de agua para unas Mil 100 familias, concluyan en el mes de septiembre Dios mediante.

