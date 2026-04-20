Matagalpa inaugura rehabilitación de la histórica Casa de Los Indios Flecheros

El Gobierno de Nicaragua, a través de la alcaldía municipal de Matagalpa, anunció la conclusión de las obras de rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de la emblemática Casa de “Los Indios Flecheros de Matagalpa”.

Matagalpa Inaugura Casa Indios Flecheros

El proyecto será inaugurado oficialmente este jueves 30 de abril, en el marco del 14 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez.

Para este importante proyecto, se destinó una inversión total de 10 millones 261 mil córdobas.

La obra incluyó la construcción de una nueva fachada principal, estructuras y cubiertas de techos, así como la renovación total de los sistemas eléctricos y de agua potable.

Además, se rehabilitaron auditorios, salones, áreas de restaurante y cocina, todos debidamente equipados con mobiliario moderno para el servicio de las familias.

Como un tributo a la identidad local, los diferentes espacios y salones del edificio han sido nombrados en honor a los pueblos indígenas matagalpas, destacando nombres como Yasica, Solingalpa, Apante y Agualcas, entre otros.

Asimismo, las autoridades informaron que se tiene prevista una segunda etapa para la instalación de un ascensor, construcción de muros perimetrales, rehabilitación de piscinas y un rancho típico destinado a ferias.

La jornada de inauguración contará con una amplia agenda cultural y recreativa que incluye ferias gastronómicas, exposiciones de fotografías históricas, demostraciones de barismo y catación de café.

También se realizará un festival de polkas y mazurcas, pasarelas de huipiles y el lanzamiento de la oferta turística departamental, consolidando este espacio como un centro de referencia para la cultura y el orgullo matagalpino.

