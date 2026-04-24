Mejoran sistema de captación de agua en Oluma para fortalecer el abastecimiento

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, está mejorando la captación del sistema de agua en el sector de Oluma, a favor de más de 1,000 familias del municipio de San Francisco de Cuapa, en Chontales.

Agua digna en Cuapa: ENACAL beneficia a más de 1000 familias

Los trabajos contemplan mejoras técnicas fundamentales, entre las que destacan la construcción de un muro de retención, una nueva compuerta y un cárcamo desarenador.

Asimismo, las cuadrillas se encuentran instalando tuberías, válvulas de control y material filtrante especializado, elementos que aseguran un proceso de captación más eficiente y seguro.

Se tiene previsto que estas obras finalicen y entren en operación a finales del mes de mayo.

Una vez concluido el proyecto, se espera una mejora significativa en la calidad y constancia del abastecimiento de agua potable para los hogares de la zona, respondiendo así a una sentida necesidad de la comunidad.

Esta inversión forma parte de los planes de atención inmediata y modernización que impulsa el Buen Gobierno para asegurar que las familias nicaragüenses cuenten con servicios básicos dignos.

Con estas mejoras en la infraestructura hídrica, ENACAL reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los sistemas de agua potable en todo el territorio nacional.

