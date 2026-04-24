Camoapa celebra con orgullo y tradición el primer centenario de haber sido elevada a ciudad

En un ambiente cargado de alegría, identidad y profundo sentido histórico, el municipio de Camoapa, en Boaco, celebró este 23 de abril el centenario de haber sido elevado a la categoría de ciudad.

Camoapa, Boaco: ¡100 años de historia y progreso como ciudad!

El acto central contó con la participación de las autoridades locales y familias camoapenses, quienes se reunieron para conmemorar cien años de progreso y herencia cultural.

Durante la ceremonia, se resaltó el invaluable legado económico y social que ha posicionado a Camoapa como un referente nacional, especialmente por su destacada producción ganadera y la preservación de las tradiciones nicaragüenses.

La actividad sirvió para reflexionar sobre el crecimiento de la ciudad y su papel fundamental en el desarrollo del departamento de Boaco.

Como parte del programa festivo, se llevaron a cabo diversas presentaciones artísticas que engalanaron la jornada, mostrando el talento local.

Asimismo, las autoridades entregaron reconocimientos a ciudadanos sobresalientes del municipio, cuya trayectoria y compromiso han sido piezas clave para el fortalecimiento de la comunidad a lo largo de estas décadas.

Este centenario no solo representa un hito en el calendario histórico de Camoapa, sino también una reafirmación del compromiso de sus habitantes por seguir construyendo un futuro próspero, manteniendo siempre vivas las raíces que les dan identidad.