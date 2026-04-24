Familias inauguran puente en Bilwi, Puerto Cabezas

En el barrio Poza Azul de Bilwi, Puerto Cabezas, Caribe Norte, con mucha alegría las familias inauguraron un puente que facilita el desplazamiento de las familias y brinda mejor seguridad.

Bilwi: Inauguran puente clave en Poza Azul

El alcalde Miguel Abella Watson, destacó que este proyecto integra el plan integral de desarrollo urbano, impulsado por la municipalidad, para mejorar la calidad de vida de las familias porteñas.

Esta infraestructura vial, responde a los sueños de la población, tomando en cuenta la temporada lluviosa, que dificulta el tránsito y genera riesgos a peatones y conductores.

