ENACAL y empresa minera rehabilitan Sistema de Agua para 2,200 familias en La Libertad

En un exitoso modelo de alianza con la empresa minera EQUINOX GOLD, el Gobierno sandinista, a través de ENACAL, está ejecutando importantes obras de rehabilitación en el sistema de agua potable del municipio de La Libertad, en Chontales.

La Libertad, Chontales: Agua potable renovada para 2,200 familias

El proyecto contempla la limpieza profunda, pulido y pintura de dos tanques de almacenamiento.

Asimismo, se realiza el reemplazo de escaleras de acceso, la renovación de los filtros de la planta potabilizadora y la instalación de 120 metros de tuberías de mayor diámetro para optimizar la distribución del vital líquido.

Se estima que las obras finalicen y entren en plena operación en el mes de junio. Una vez concluidas, las mejoras permitirán fortalecer la calidad y continuidad del servicio de agua potable en beneficio de unas 2,200 familias de esa ciudad chontaleña.

Esta iniciativa conjunta reafirma el compromiso del Buen Gobierno de trabajar de la mano con el sector privado para desarrollar proyectos de infraestructura básica que impacten directamente en el bienestar y la salud de las familias nicaragüenses.

