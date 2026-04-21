Bluefields anuncia programa de Fiestas de Mayo YA 2026: Patrimonio e Identidad Cultural de Nuestros Ancestros

La Alcaldía del Poder Ciudadano de Bluefields dio a conocer el calendario oficial de las festividades de Mayo Ya 2026, una explosión de cultura, ritmo y tradición que celebra la identidad caribeña.

Las actividades darán inicio el jueves 30 de abril con la celebración del 5.º Aniversario del nombramiento de Bluefields como Ciudad Creativa y una vigilia artística que se extenderá hasta la medianoche para recibir el mes de mayo con dianas y fuegos pirotécnicos.

Durante la primera quincena de mayo, la ciudad vibrará con ferias culturales, torneos de pesca y la inauguración de exposiciones fotográficas en el Museo Municipal Miss Lizzie Nelson.

Los fines de semana estarán marcados por la tradicional celebración del Palo de Mayo en diversos barrios emblemáticos como Beholdeen, Santa Rosa y El Canal, llevando la música y la danza rítmica a cada rincón de la comunidad.

Uno de los momentos más esperados será el sábado 23 de mayo, con el espectacular Recorrido de Comparsas y Carrozas por las principales calles, culminando con el Acto Central y la Coronación de Miss Mayo 2026 frente a la Alcaldía Municipal, evento que contará con el cierre de un grupo musical nacional.

Asimismo, el Parque Reyes será sede del XI Festival de Poesía en homenaje a destacados promotores culturales locales los días 21 y 22 de mayo.

Las festividades culminarán el domingo 31 de mayo con una agenda cargada de adrenalina y tradición, iniciando con la Competencia de Regata de Veleros en el muelle municipal.

El gran cierre de las fiestas será el emblemático Recorrido del Tulululu, que partirá a las 10:00 p.m. desde el Barrio Punta Fría hacia el Barrio Old Bank, finalizando con la presentación estelar de la agrupación Dimensión Costeña, sellando así un mes dedicado al orgullo y la herencia de los ancestros del Caribe nicaragüense.

¡Explosión cultural! Bluefields presenta calendario Mayo Ya 2026



