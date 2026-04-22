IPSA fortalece sanidad animal con productores de Tipitapa para proteger producción ganadera

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) llevó a cabo un importante encuentro con 140 productores de la comunidad San Juan La Plywood, en el municipio de Tipitapa.

Durante la actividad, se compartieron los avances en sanidad animal que impulsa el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, centrados en el fortalecimiento del sector ganadero y la protección del patrimonio pecuario del país.

Como parte de los ejes centrales, los especialistas del IPSA presentaron las estrategias para la prevención, control y erradicación de enfermedades que afectan directamente la productividad del hato.

Se hizo especial énfasis en el Plan Nacional de Contención y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, así como en el manejo de afectaciones provocadas por garrapatas e incidencias de murciélagos, los cuales representan una amenaza para la salud animal.

Durante el intercambio, se reafirmó el compromiso del Buen Gobierno de brindar acompañamiento técnico permanente y directo en el campo.

Estas acciones tienen como objetivo asegurar que los productores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para mantener la sanidad agropecuaria, garantizando así un desarrollo sostenible que mejore la economía de las familias rurales.

Finalmente, el IPSA reiteró que estas jornadas de capacitación y vigilancia epidemiológica son fundamentales para mantener los altos estándares de calidad en la producción nacional.

Al fortalecer las capacidades de las comunidades ganaderas, Nicaragua continúa consolidándose como un referente en seguridad sanitaria y productividad pecuaria a nivel regional.

