Alcaldía de Estelí inicia proyecto de mejoramiento vial en el barrio Carlos Nuñez Téllez

El Gobierno de Nicaragua, a través de la alcaldía municipal de Estelí, inició un importante proyecto de mejoramiento de calles en el barrio Carlos Núñez Téllez.

¡Adiós al lodo! Estelí transforma barrio Carlos Núñez

La obra forma parte de los planes de inversión pública destinados a modernizar la infraestructura vial de los barrios periféricos y elevar la calidad de vida de las familias estelianas.

Para los habitantes del sector, este proyecto representa el cumplimiento de un sueño esperado por años. Don Federico Almendares, poblador del barrio, calificó la obra como un avance fundamental para la comunidad.

«Nos sentimos seguros para caminar. Antes esto era un pegadero, pero hoy la realidad es otra gracias a la gestión municipal que se preocupa por nuestro bienestar», expresó con entusiasmo.

Don Federico recordó conmovido las dificultades que enfrentaban en el pasado, especialmente durante la época lluviosa.

Relató que, debido al avanzado deterioro de las vías, los padres de familia debían colocar bolsas de plástico en los zapatos de sus hijos para que pudieran llegar limpios a sus centros de estudio.

Con la llegada de la maquinaria y el inicio de las labores, esos tiempos de «lodo y dificultades» quedan atrás, garantizando un tránsito digno y seguro tanto para peatones como para vehículos.

Finalmente, los protagonistas destacaron la importancia de la responsabilidad compartida para dar continuidad al progreso en el barrio.

Ante el inicio de los trabajos, diversos vecinos han manifestado su disposición de realizar contribuciones económicas para extender las reparaciones a más calles de la zona.

Este espíritu de colaboración comunitaria refuerza el compromiso de las familias por trabajar de la mano con las autoridades para seguir transformando el rostro de su comunidad.

