Coterráneo se debate entre la vida y la muerte por accidente de tránsito en Estados Unidos
El nicaragüense Jackson Mendoza Moreno se encuentra en estado de salud delicado en un hospital de Estados Unidos, tras sufrir un violento accidente de tránsito en circunstancias desconocidas.
Mendoza Morena es originario de Managua, y migró hacía Arkansas, Estados Unidos, desde hace tres años y medio.
Los familiares al conocer de la situación de Mendoza Morena, apelan al buen corazón de las familias que deseen apoyarlo económicamente, para viajar a Estados Unidos, cualquier aporte por favor comunicarse al teléfono: 8685-5993.