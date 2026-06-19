Motociclista lesionado al ser derribado por cable caído cerca de la Rotonda El Periodista

Con lesiones de consideración resultó el joven motociclista Uriel Reyes, de 19 años, al impactar contra un cable de la rotonda El Periodista, exactamente 200 metros al sur, en Managua.

Motociclista grave en Rotonda El Periodista

Según cazadores de noticias Reyes se desplazaba la noche de ayer jueves en su motocicleta con rumbo a su vivienda, y al transitar por el sector con escaza iluminación, no observó el cable de tendido eléctrico que colgaba a baja altura y al impactarlo perdio el control de la moto hasta rebotar violentamente contra el pavimento.

Al sitio acudieron técnicos de emergencia de los Bomberos Unidos, quienes realizaron una valoración inicial del estado de salud de Reyes, logrando estabilizarlo, para luego trasladarlo a un centro asistencial para recibir tratamiento por las lesiones sufridas durante el accidente.

Por su parte, las autoridades policiales realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades relacionadas con la presencia del cable sobre la vía pública.