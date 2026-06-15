Sucesos

Motorizado pierde la vida al estrellarse contra camión frente a ENATREL, Ciudad Sandino

Por Jonathan Morales
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El albañil José David Obregón Guevara, de 29 años, falleció de forma inmediata en un accidente de tránsito ocurrido al mediodía de este lunes frente a la entrada de ENATREL en el municipio de Ciudad Sandino, en Managua.

Ciudad Sandino: Motociclista impacta camión y muere
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Obregón Guevara vivía en el barrio Tangará y se desplazaba en una motocicleta cuando impactó contra un camión marca International color blanco placa M 452-277 que era conducido por Maynor Enrique Fariña Aburto, de 36 años.

Unas personas dijeron que el motorizado colisionó contra el camión luego de que este le invadió el carril y otras indicaron que supuestamente el accidente ocurrió cuando el infortunado intentó aventajar al vehículo pesado.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente.

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