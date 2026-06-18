Hombre grave al estrellarse a bordo de su motocicleta en El Viejo

El motociclista César Danilo González, de 43 años, quedó gravemente lesionado al accidentarse en la comunidad Potosí, en el municipio El Viejo, departamento de Chinandega la mañana de este jueves.

Potosí: motociclista derrapa y queda grave

Cazadores de noticias informaron que el hombre circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la moto y derrapó sobre el pavimento, quedando tendido sobre la vía.

Al momento del accidente, César González no portaba casco de protección por lo que sufrió severos golpes en la cabeza durante la caída.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena para realizar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente; mientras equipos de emergencia atendieron al lesionado y luego lo llevaron a un centro asistencial.