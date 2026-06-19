Par de motociclistas graves al impactar contra un semoviente y otro contra una rastra

Een sala de cuidados intermedio del hospital Antonio Lenín Fonseca se encuentra, Jorge David Palacios Gonzales, de 21 años, al impactar la motocicleta que conducía, contra in semoviente que se le atravesó en la vía en El Crucero.

En este mismo hospital llegó Emmanuel de Jesus Hernandez Gonzales, de 18 años, al estrellar la moto en la que desplazaba contra una rastra en un lugar no determinado de Managua.

Con un trauma craneal moderado mas policontusiones resultó Melvin Domingo Vazques Chavarria, de 37 años, al accidentarse en una motocicleta en Kukra Hill, Caribe sur del pais.

Kamaliel de Jesus Vado Montenegro, de 37 años, sufrió policontusiones al derrapar en una motocicleta en Ciudad Sandino.

También llegó al hospital Lenin Fonseca, Odalis Ramos Morales, de 18 años, al resultar con Policontusiones, al volcarse la caponera en la que se trasladaba en Ciudad Sandino.