Ataque de perro pitbull deja luchando por su vida a una señora, en Matagalpa

En estado grave quedó la señora Francisca González Chavarría, de 52 años, al ser atacada por un perro de raza pitbull en una casa vecina en el barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Matagalpa, la tarde de ayer viernes.

Ante los gritos de doña Francisca los vecinos acudieron en su auxilio sin embargo el furioso perro continuó mordiéndola, hasta que minutos después lograron liberarla.

En el feroz ataque la señora González Chavarría, sufrió heridas en el rostro, una de sus manos y el desprendimiento de gran parte del cuero cabelludo.

La afectada fue llevada al hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa, de donde los médicos la enviaron a un hospital capitalino por la gravedad de las heridas que sufrió.

Doña Francisca González había llegado al lugar para cuidar a una adulta mayor y a pesar de que el perro la conocía desde que estaba pequeño, esta vez la desconoció y la atacó.