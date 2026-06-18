Policía Nacional captura 58 sujetos peligroso en Planes de Seguridad en el Campo y la Ciudad

Como resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, la Policía Nacional logró la captura de 58 sujetos por delitos de alta peligrosidad en diferentes puntos de Nicaragua entre el jueves 11 al miércoles 17 de junio.

Policía presenta droga, celulares y arma confiscados.

Entre los detenidos destacan 3 por muertes homicidas, 29 por robo con intimidación, 3 por tráfico de drogas y 23 abastecedores de estupefacientes.

A los señalados se les ocuparon como evidencias 23 libras de marihuana, 359 gramos de cocaína, 444 gramos de crack, 8 teléfonos celulares y un arma de fuego.

En el ámbito preventivo, las fuerzas policiales ejecutaron 40,905 acciones que incluyeron visitas casa a casa, encuentros comunitarios, atención a jóvenes en situación de riesgo y asambleas con líderes.

Asimismo, se brindó protección policial a 75,000 actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de salud y de la economía familiar, manteniendo además la cobertura al Plan de Seguridad Escolar, destinos turísticos y balnearios.

Por otra parte, el viernes 12 de junio de 2026 se inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana «Capitán Victoriano Castillo Rojas» en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Esta nueva delegación fue dotada con mobiliario, medios de transporte y comunicación orientados a fortalecer el resguardo de la población de la localidad.

Para resguardar los ciclos productivos, la Policía Nacional garantizó el acompañamiento directo en 2,770 comunidades del país, efectuando 12,271 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche, y dialogando con 12,655 productores y trabajadores.

Estas operaciones permitieron brindar un total de 2,305 coberturas de seguridad a 23 rubros diferentes de la producción nacional, reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar la paz y el bienestar en todo el territorio.