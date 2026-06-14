Graban robo de celular a ciudadana que platicaba con su amiga en Estelí

La policía de Estelí investiga la identidad y paradero de un motociclista que le arrebató un costoso celular, a una mujer, en las inmediaciones del antiguo Hotel El Mesón.

Robo en Estelí deja a mujer en shock

Una cámara de seguridad grabó el momento en que la fémina está conversando con otra mujer en la esquina de una calle, momento en que el tamal, a bordo de una moto azul con negro, se le acerca y le arrebata el teléfono.

Al momento del asalto, el sujeto vestía un jeans negro, un suéter negro, zapatos deportivos blancos y el rostro lo llevaba cubierto con un casco negro con lanco.

Tras el robo, la afectada queda viendo a su amiga, y se lleva ambas manos al rostro en señal de susto.

