Graban robo de celular a ciudadana que platicaba con su amiga en Estelí
La policía de Estelí investiga la identidad y paradero de un motociclista que le arrebató un costoso celular, a una mujer, en las inmediaciones del antiguo Hotel El Mesón.
Una cámara de seguridad grabó el momento en que la fémina está conversando con otra mujer en la esquina de una calle, momento en que el tamal, a bordo de una moto azul con negro, se le acerca y le arrebata el teléfono.
Al momento del asalto, el sujeto vestía un jeans negro, un suéter negro, zapatos deportivos blancos y el rostro lo llevaba cubierto con un casco negro con lanco.
Tras el robo, la afectada queda viendo a su amiga, y se lleva ambas manos al rostro en señal de susto.