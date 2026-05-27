Granadina con 8 meses y medio de gestación sueña coronarse en el concurso de «La Madre Panza» de Tu Nueva Radio YA
La ternura e ilusión de convertirse en mamá por primera vez acompañan a Martha Lorena Mercado Ruiz, de 23 años, quien ya se prepara para participar en el esperado evento “La Madre Panza”, organizado por Tu Nueva Radio Ya.
Con su pancita de 8 meses y medio, la joven originaria del departamento de Granada nos escribió al WhatsApp 8711-0456 con mucho entusiasmo para confirmar su participación en este alegre homenaje dedicado a las futuras mamitas nicaragüenses.
Martha compartió que espera con infinito amor a una niña que llevará por nombre Everys Kailani, una bebita que ya llena de felicidad su hogar y su corazón.
Su parto está programado para el próximo 6 de junio y será por vía natural.
La joven también contó la romántica historia de amor con su pareja, Milton Antonio González, de 32 años, a quien conoció hace ocho años gracias a una solicitud de amistad en Facebook.
Después de aquella primera conversación decidieron verse en persona y desde entonces comenzaron a escribir juntos una historia llena de amor, sueños y ahora la bendición de su primera hija.
Martha Lorena será una de las concursantes que este sábado 30 de mayo llegará con alegría, nervios y mucha ilusión a la Academia Nicaragüense de la Danza, donde desde las 9 de la mañana se realizará la gran celebración de “La Madre Panza”, evento que premiará a las futuras mamitas.
Desde ya le deseamos mucha suerte a Martha y a todas las participantes que están a pocas horas de vivir una mañana llena de emociones y amor maternal.