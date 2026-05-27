Granadina con 8 meses y medio de gestación sueña coronarse en el concurso de «La Madre Panza» de Tu Nueva Radio YA

La ternura e ilusión de convertirse en mamá por primera vez acompañan a Martha Lorena Mercado Ruiz, de 23 años, quien ya se prepara para participar en el esperado evento “La Madre Panza”, organizado por Tu Nueva Radio Ya.

Martha Lorena Mercado Ruiz

Con su pancita de 8 meses y medio, la joven originaria del departamento de Granada nos escribió al WhatsApp 8711-0456 con mucho entusiasmo para confirmar su participación en este alegre homenaje dedicado a las futuras mamitas nicaragüenses.

Martha compartió que espera con infinito amor a una niña que llevará por nombre Everys Kailani, una bebita que ya llena de felicidad su hogar y su corazón.

Su parto está programado para el próximo 6 de junio y será por vía natural.

La joven también contó la romántica historia de amor con su pareja, Milton Antonio González, de 32 años, a quien conoció hace ocho años gracias a una solicitud de amistad en Facebook.

Después de aquella primera conversación decidieron verse en persona y desde entonces comenzaron a escribir juntos una historia llena de amor, sueños y ahora la bendición de su primera hija.

Martha Lorena será una de las concursantes que este sábado 30 de mayo llegará con alegría, nervios y mucha ilusión a la Academia Nicaragüense de la Danza, donde desde las 9 de la mañana se realizará la gran celebración de “La Madre Panza”, evento que premiará a las futuras mamitas.

Desde ya le deseamos mucha suerte a Martha y a todas las participantes que están a pocas horas de vivir una mañana llena de emociones y amor maternal.