Nica es acusado por intento de homicidio contra su ex y su nuevo novio en EE.UU.

El nicaragüense David Mairena García, de 29 años, se encuentra detenido en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos, enfrentando seis cargos criminales, entre ellos dos por intento de homicidio intencional en primer grado.

El nicaragüense David Mairena García

Según la acusación, Mairena ingresó con una llave a la vivienda de su expareja la mañana del 20 de abril y atacó con un machete a la mujer y a un joven de 23 años que estaba con ella, provocándoles heridas graves que requirieron hospitalización.

Tras ser capturado en una parada de tráfico gracias a cámaras de vigilancia, el acusado admitió los hechos alegando que «perdió la cabeza» al encontrar a su exnovia con otro hombre y confesó que su intención era matarlos.

La víctima, quien procreó un hijo con Mairena, relató que este ya la había amenazado de muerte previamente.

Ante la gravedad de los hechos, el juez fijó una fianza de 750,000 dólares en efectivo.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Mairena García ingresó ilegalmente a EE. UU. en 2019 y contaba con una orden de expulsión final desde 2022.

La agencia federal emitió una orden de detención migratoria para que, en caso de ser liberado de la cárcel del condado de Brown, sea transferido de inmediato a custodia federal para su deportación.

